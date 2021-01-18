Школьник затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга
Как сообщили РИА «Новости» в региональном ГУМВД РФ, случай произошел 17 января. В 21:45 в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале „Борцам Революции“ на Марсовом поле затушен Вечный огонь. Выяснилось, что пламя затушил девятилетний мальчик.
Он во время игры с другими ребятами не заметил, как попал в мемориал. С ним гуляла его 30-летняя мама. Однако она отвлеклась и не заметила оплошности ребенка. Она пыталась узнать у прохожих, что делать в сложившейся ситуации. Однако ей никто не ответил. В итоге утром 18 января ее вызвали в полицию для профилактической беседы и объяснений.
В пресс-службе компании «ПетербургГаз» агентству сообщили, что горение Вечного огня восстановили в тот же вечер.
Подобные истории не редкость в России. В конце прошлого года две школьницы потушили Вечный огонь снегом в парке Красного Села. С подростками в полиции провели воспитательную беседу и отпустили.