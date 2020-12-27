Школьник-зацепер упал с поезда и лишился ног. Сейчас он в тяжелом состоянии

«Ребенка прооперировали ночью, на местах ампутации сформировали культи. Состояние его все еще тяжелое: мальчик находится в реанимации и подключен к ИВЛ», — говорится в сообщении медучреждения.

ЧП произошло вечером 26 декабря в районе Белградской улицы в Северной столице. 11-летний школьник решил прокатиться на поезде и зацепился за состав. В какой-то момент от усталости у него разжались руки, мальчик упал на пути и лишился обеих ног.