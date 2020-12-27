27 декабря 2020, 14:17
Школьник-зацепер упал с поезда и лишился ног. Сейчас он в тяжелом состоянии
Поезд отрезал ноги 11-летнему зацеперу в Санкт-Петербурге. Мальчика уже прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом порталу 78.ru рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
«Ребенка прооперировали ночью, на местах ампутации сформировали культи. Состояние его все еще тяжелое: мальчик находится в реанимации и подключен к ИВЛ», — говорится в сообщении медучреждения.
ЧП произошло вечером 26 декабря в районе Белградской улицы в Северной столице. 11-летний школьник решил прокатиться на поезде и зацепился за состав. В какой-то момент от усталости у него разжались руки, мальчик упал на пути и лишился обеих ног.