    08 июня 2020, 17:03

    Школьник выжил после трехдневного блуждания по тайге

    Анастасия Кременчугская

    Мальчик по имени Костя из поселка Лель Пермского края днем отправился кататься на велосипеде и пропал. Трое суток ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры, жители района. В воздух поднимали вертолеты, дроны, а близлежащие речки прочесывали водолазы. Спустя трое суток 10-летнего путешественника нашли живым около поселка Верхний Будым в 130 км от дома. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    Пермские врачи краевой детской клинической больницы следят за состоянием мальчика. Ребенок обезвожен, сильно ослаб. Пока Костю разыскивали всем регионом — он пешком преодолел 130 километров в поисках дороги домой.

    Марина Колесова, член поискового отряда имени Ирины Бухановой, рассказала, как проходили поиски Кости.

    «Природу приходилось завоевывать, практически вгрызаясь все дальше и дальше, преодолевая буреломы, гнус и собственную усталость. По пути встречались следы диких зверей. Время от времени поступала информация об обнаружении, предположительно, следов ребенка. Опытные охотники и эксперты отслеживали следы, но они терялись на мягкой подстилке леса», — поделилась она.

    Поиски школьника не останавливали даже ночью. На второй день собаки взяли след и обнаружили важную находку — детский велосипед. На нем слетела цепь, поэтому Костя отправился пешком по тайге. Рядом с велосипедом спасатели нашли следы медведя. Оказалось, что хищник шел за ребенком, оставляя характерные следы.

    Спустя трое суток надежд найти Костю живым было немного: маленький мальчик один в тайге, где много диких зверей, без еды и воды. Выжить в таких условиях было бы непросто даже взрослому. Произошло чудо — школьник нашелся — живой.