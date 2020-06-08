Школьник выжил после трехдневного блуждания по тайге

Пермские врачи краевой детской клинической больницы следят за состоянием мальчика. Ребенок обезвожен, сильно ослаб. Пока Костю разыскивали всем регионом — он пешком преодолел 130 километров в поисках дороги домой.

Марина Колесова, член поискового отряда имени Ирины Бухановой, рассказала, как проходили поиски Кости.

«Природу приходилось завоевывать, практически вгрызаясь все дальше и дальше, преодолевая буреломы, гнус и собственную усталость. По пути встречались следы диких зверей. Время от времени поступала информация об обнаружении, предположительно, следов ребенка. Опытные охотники и эксперты отслеживали следы, но они терялись на мягкой подстилке леса», — поделилась она.

Поиски школьника не останавливали даже ночью. На второй день собаки взяли след и обнаружили важную находку — детский велосипед. На нем слетела цепь, поэтому Костя отправился пешком по тайге. Рядом с велосипедом спасатели нашли следы медведя. Оказалось, что хищник шел за ребенком, оставляя характерные следы.

Спустя трое суток надежд найти Костю живым было немного: маленький мальчик один в тайге, где много диких зверей, без еды и воды. Выжить в таких условиях было бы непросто даже взрослому. Произошло чудо — школьник нашелся — живой.