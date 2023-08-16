16 августа 2023, 23:15
Школьник впал в кому после удара веткой в парке
Подросток впал в кому после падения на него ветки в парке в Ингушетии
Школьник оказался в реанимации после того, как на него рухнула ветка. Все произошло в одном из парков в Малгобеке. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».
По данным канала, 14-летний мальчик играл на площадке в баскетбол. В какой-то момент мяч вылетел за пределы поля и подросток побежал за ним. Неожиданно на него упала большая ветка. Врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Мальчик впал в кому.
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Материалы о происшествии направили в правоохранительные органы. Им предстоит установить ответственные личности за содержание парка. После проверки виновных привлекут к ответственности.
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