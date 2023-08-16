Происшествия 16 августа 2023, 23:15 Школьник впал в кому после удара веткой в парке Подросток впал в кому после падения на него ветки в парке в Ингушетии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Школьник оказался в реанимации после того, как на него рухнула ветка. Все произошло в одном из парков в Малгобеке. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».

По данным канала, 14-летний мальчик играл на площадке в баскетбол. В какой-то момент мяч вылетел за пределы поля и подросток побежал за ним. Неожиданно на него упала большая ветка. Врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Мальчик впал в кому.

Реклама

Материалы о происшествии направили в правоохранительные органы. Им предстоит установить ответственные личности за содержание парка. После проверки виновных привлекут к ответственности.

Шестнадцатилетний подросток умер после того, как покурил электронные сигареты в горячей ванне в Москве. Причины его гибели устанавливаются.

В Севастополе школьник напоролся шеей на штырь, когда прыгал в воду. Стержень проткнул шею мальчику, но жизненно важные органы не задел.