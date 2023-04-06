06 апреля 2023, 15:25
Школьник-велосипедист попал под машину в Сочи
В Сочи школьник ехал на велосипеде и угодил под машину по дороге на учебу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.
Предположительно, 11-летний мальчик решил объехать по встречной полосе пробку. Но там он попал под колеса Kia Rio. В результате ДТП пострадавшего подростка доставили в больницу.
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В ГИБДД напомнили, что детям до 14 лет запрещено ездить по дорогам. Они могут передвигаться лишь по тротуарам и специальным дорожкам в шлеме и защите.
ДТП
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