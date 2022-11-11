Происшествия 11 ноября 2022, 12:30 Школьник на Ставрополье умер после потасовки на перемене Telegram-канал «112»: на Ставрополье школьник убил одноклассника за следы мела на одежде РИА «Новости»

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В Кочубеевском районе Ставропольского края на школьной перемене погиб девятиклассник. Он испачкал мелом одежду одноклассника, а тот в ответ опробовал на подростке смертельный прием, сообщил Telegram-канал «112».

Школа, в которой учились дети, находится в станице Барсуковской. После урока один мальчик измазал мелом пиджак другому, началась драка. Одноклассник пнул обидчика в грудь, тот потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, но ни они сами, ни врачи не смогли реанимировать ребенка.

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Парень скончался. Владельца пиджака доставили в следственный отдел. Точную причину смерти определят специалисты. Следователи назначили вскрытие.

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Источник сайта kp.ru привел другую версию. Драка произошла 10 ноября. Причина та же — испачканный пиджак. Но смертельным стал не удар в грудь, а удушающий прием.

«Мальчик взял шею другого под мышку и начал его слегка душить. Ребенок упал без сознания, когда его отпустили», — рассказал он.

Правоохранители считают, что одноклассник передавил погибшему сонную артерию. Началась проверка.