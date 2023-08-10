Происшествия 10 августа 2023, 00:49 Школьник в Севастополе прыгнул в воду и напоролся шеей на штырь Mash: подросток в Севастополе напоролся шеей на штырь во время прыжка в воду Freepik

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Подросток в Севастополе напоролся шеей на штырь, когда прыгал в воду. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Mash на волне».

Школьник отдыхал на Солдатском пляже. В определенный момент 14-летний подросток прыгнул в воду с камня. По несчастливому стечению обстоятельств его волной унесло прямо на штырь. В итоге стержень проткнул шею несовершеннолетнему, но жизненно важные органы не задел.

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Школьника срочно госпитализировали в местную городскую больницу. Там медики ему провели операцию. Сейчас подросток уже в сознании и восстанавливается после случившегося.

В июле еще один несчастный случай на пляже произошел в Казани. Там 15-летняя девочка утонула после того, как на нее упал парень с «тарзанки». Водолазы достали тело подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

В августе стало известно о неудачном падении 16-летнего подростка с «тарзанки». Московские медики провели юноше операцию на ноге. После процедуры несовершеннолетний почувствовал себя лучше.