Происшествия 25 июня 2023, 11:34 Школьник в Петербурге выпил водки и умер Baza: в Санкт-Петербурге девятиклассник выпил водки и скончался РИА «Новости»

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Школьник в Санкт-Петербурге умер после того, как выпил водки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, вечеринка с алкоголем прошла 23 июня. Девятиклассник решил отметить свое 16-летие, собрал двух друзей, купил водку в магазине.

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После распития подростку и его подруге резко стало плохо. Скорую помощь вызвал друг, который отказался пить алкоголь. В больницу парня привезли в состоянии клинической смерти, медики не смогли его спасти. Подруге повезло больше, она находится в тяжелом состоянии, но осталась жива.

Правоохранители изъяли бутылку с водкой с места ЧП и отправили ее на проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи завело дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Саратове скончался подросток, попавший в больницу после курения вейпа. Врачи выявили у него оттек легких и отравление неясной этиологии, круглосуточно боролись за его жизнь, но усилия оказались тщетны.