Происшествия 24 февраля 2024, 17:53 Школьник в Петербурге выпил бутылку коньяка. Мальчика госпитализировали «Известия»: петербургский школьник выпил бутылку коньяка и попал в больницу Freepik

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Семиклассник в Петербурге выпил бутылку коньяка и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник издания.

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По предварительным данным, школьник отравился, сообщил РЕН ТВ. Мать пострадавшего рассказала: она узнала от другого подростка о том, что ее сын выпил спиртное. Парень позвонил ей и сказал, что мальчик уснул на чердаке дома после бутылки коньяка.

Ранее две школьницы отравились алкоголем в Приморье. Девочек доставили в больницу и оставили под наблюдением медиков до конца недели. Полицейские начали проверку по факту происшествия.