Школьник в Перми смог задержать и сдать полиции 46-летнего грабителя

В Перми 16-летний школьник решился на смелый поступок: он защитил незнакомую девушку от ограбления и сдал в полицию нападавшего. Теперь подросток делится подробностями с полицией, а сами правоохранители планируют поощрить его за смелость и ответственность.

Историю задержания рассказала «Комсомольская правда». Издание сообщило, что в полиции подросток поделился: он шел с мамой в магазин, когда услышал крики о помощи.

«Обошел дом и увидел, как девушка борется с мужчиной, пытаясь вернуть свой телефон, который он отобрал у нее. Я подошел, забрал у мужчины мобильник, вернул его девушке», — рассказал парень.

Нападавший попробовал сбежать, но парень бросился за ним, нагнал его в закрытом дворе и смог обезвредить. «Он попытался сопротивляться, но у него ничего не вышло», — прокомментировал борьбу со взрослым соперником мальчик. Потом подросток сдал мужчину приехавшим на вызов полицейским. По информации «КП», задержанный ранее уже был судим.

Сам подросток отметил, что поступил по совести и не смог оставить девушку в беде. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Задержанный дал признательные показания.

Ранее стало известно, что школьник из Подмосковья смог спасти двух человек при пожаре. Он шел домой из школы, когда увидел дым в соседской половине своего дома. Ребенок услышал крики о помощи, вбежал внутрь, открыл балкон и вытащил людей.