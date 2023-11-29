Происшествия 29 ноября 2023, 16:53 Школьник в Москве отобрал у другого ученика тысячу рублей на шоколадки в честь дня рождения Baza: школьник из Москвы напал на другого и отобрал тысячу рублей на шоколадки РИА «Новости»

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В московской школе один из учеников напал на другого в день его рождения и отобрал тысячу рублей, который именинник собирался потратить на шоколадки для одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, нападение было не первым. Накануне агрессор уже требовал у мальчика 3500 рублей, что привело к драке. Старший брат пострадавшего первым узнал об этом и рассказал друзьям.

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Слухи дошли до школьного психолога. Однако специалист не счел нужным сообщить о происходящем родителям и классному руководителю.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств происшествия.

Ранее тринадцатилетняя девочка выпала из окна московской школы. Предположительно, ее толкнул во время игры на перемене мальчик из другого класса. Мама пострадавшей рассказала «360» о состоянии дочери.