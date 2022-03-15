15 марта 2022, 16:38
Школьник утонул в Красноярском крае
Восьмилетний мальчик утонул в реке в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Уточняется, что он гулял по льду со своим другом. В результате один из детей провалился под лед. Второй попытался помочь ему, но тоже оказался в воде.
«Восьмилетнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика. Мальчик стал кричать о помощи», — рассказали в СУ СКР региона.
Находившийся рядом рыбак смог его спасти. Труп второго еще не найден.