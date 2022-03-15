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    15 марта 2022, 16:38

    Школьник утонул в Красноярском крае

    Дарья Морозова

    Восьмилетний мальчик утонул в реке в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    Уточняется, что он гулял по льду со своим другом. В результате один из детей провалился под лед. Второй попытался помочь ему, но тоже оказался в воде.

    «Восьмилетнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика. Мальчик стал кричать о помощи», — рассказали в СУ СКР региона.

    Находившийся рядом рыбак смог его спасти. Труп второго еще не найден.