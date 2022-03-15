Школьник утонул в Красноярском крае

Восьмилетний мальчик утонул в реке в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Уточняется, что он гулял по льду со своим другом. В результате один из детей провалился под лед. Второй попытался помочь ему, но тоже оказался в воде.

«Восьмилетнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика. Мальчик стал кричать о помощи», — рассказали в СУ СКР региона.

Находившийся рядом рыбак смог его спасти. Труп второго еще не найден.