Школьник утонул, провалившись под лед в Липецкой области

Одиннадцатилетний мальчик из Ельца Липецкой области провалился под лед. В результате школьник утонул в пруду. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на областное МВД.

Спасатели прибыли на место в тот момент, когда ребенок уже скончался.

Сообщается, что мальчик был не один. Он возвращался со школы вместе со своим другом, который и вызвал экстренные службы. Портфель погибшего ребенка обнаружили на берегу пруда, передали «Дни.ру».