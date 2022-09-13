Школьник утонул при попытке спасти упавшую в пруд сестру | 360°

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Школьник утонул при попытке спасти упавшую в пруд сестру

Мальчик утонул в пруду на Ставрополье при попытке спасти упавшую в воду сестру

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Прогулка детей по дамбе пруда в Александровском районе Ставропольского края закончилась смертью восьмилетнего школьника. Мальчик утонул, пытаясь вытащить из воды младшую сестру. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что 11 сентября мальчик с младшей сестрой проходили по дамбе рядом со своим домом.

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Девочка оступилась и упала в воду. Старший брат бросился ей на помощь и утонул. Младшего ребенка успел вытащить местный рыбак, который услышал крики детей.

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Следователи организовали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Они уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили свидетелей.

По результатам мероприятий сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.

Дети

СК РФ

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