Школьник устроил ДТП в Одинцове. Пострадали 3 человека
Авария произошла рано утром 13 сентября в поселке Баковка Одинцовского городского округа на автодороге М1 «Беларусь», сообщил «360» источник в правоохранительных органах. За рулем Toyota Camry сидел ученик седьмого класса, который без спроса взял машину у своего отчима. В салоне вместе с подростком сидели его одноклассница и еще один школьник.
Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением, влетел в отбойник, а затем врезался в железобетонное ограждение.
Всех пострадавших отправили в больницу для оказания необходимой помощи. У виновника аварии диагностировали ушибы головного мозга, легких, а также переломы. Второй юноша получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. У девушки врачи зафиксировали ушибы, переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Теперь подмосковные следователи выясняют все обстоятельства ДТП и проводят проверку.