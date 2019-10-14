Школьник умер во время игры в футбол на детской площадке в Люберцах

Подросток играл в футбол в одном из дворов подмосковных Люберец, но почувствовал себя плохо. Ребенок не дождался помощи медиков и погиб. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Во время случившегося мальчик был на детской площадке рядом с жилым домом на улице Школьная. Он играл в футбол около двух часов, когда ему стало плохо. Бригада скорой помощи не успела спасти школьника, который скончался еще до приезда медиков.

Отмечается, что мальчик не получал никаких травм во время спортивной игры, но в какой-то момент потерял сознание.

Подростку было 13 лет, и он рос в полной семье. Мать — домохозяйка, а отец школьника занимался предпринимательством.

Как заявили в пресс-службе главного управления СКР по Московской области, сейчас выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции уже осмотрели место инцидента и опросили очевидцев. После получения результатов проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.