Школьник умер после падения с качелей в Орловской области

После падения массивная конструкция ударила ребенка по голове. По словам местных жителей, оборудование в парке не соответствует ГОСТам и попросту опасно для жизни. Например, подобный случай в конце 2019 года уже закончился серьезной травмой для другого ребенка. Полгода назад на детской площадке также получила травмы маленькая девочка.

Сообщается, что главу поселка планируют привлечь к ответственности за халатность.