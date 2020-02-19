19 февраля 2020, 00:24
Школьник умер после падения с качелей в Орловской области
В поселке Хотынец Орловской области в парке «Юность» школьник упал с качелей и получил смертельную травму. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал «Hue».
После падения массивная конструкция ударила ребенка по голове. По словам местных жителей, оборудование в парке не соответствует ГОСТам и попросту опасно для жизни. Например, подобный случай в конце 2019 года уже закончился серьезной травмой для другого ребенка. Полгода назад на детской площадке также получила травмы маленькая девочка.
Сообщается, что главу поселка планируют привлечь к ответственности за халатность.