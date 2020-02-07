Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске

Ученику одной из подольских школ во время урока физкультуры стало плохо, и он умер. У него было больное сердце.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области, мальчику стало плохо во время игры в баскетбол. Он присел на скамейку и потерял сознание. Врачи скорой констатировали смерть. У девятиклассника было сердечное заболевание, но он мог заниматься физкультурой.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают работников школы и учеников. После того, как все станет ясно, СК примет процессуальное решение. Более подробной информации о ЧП пока нет.

В январе 16-летний новосибирский школьник зацепился ногой за одну из конструкций в городском аквапарке и нахлебался воды. Его привезли в больницу, но спасти подростка не удалось.