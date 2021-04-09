В Москве за помощью к правоохранителям обратилась женщина, у которой пропал сын-шестиклассник. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По словам женщины, она привезла сына в школу, и, проследив, что он зашел на ее территорию, поехала домой. В этот же день ее супруг рассказал о пропаже телефона и трех миллионов рублей. До школьника дозвониться не удалось.

«Дни.ру» добавили, что мальчик не заходил в здание школы. Позднее выяснилось, что он перевел со счета отца 100 тысяч рублей и обналичил их. Проводится проверка.