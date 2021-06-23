Школьник угнал мотоцикл у отца и попал под машину в Самарской области

Машина столкнулась с мотоциклом в Самарской области. За рулем второго сидел несовершеннолетний. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Виновником аварии оказался водитель машины. Он не уступил дорогу мотоциклу, из-за чего и произошла авария. Мотоциклист оказался несовершеннолетним. Он поехал кататься, пока родители не видели. Парень получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.