03 мая 2023, 18:39
Школьник ударил семиклассника ножом в одной из школ Иркутской области
В Иркутской области правоохранители завели уголовное дело по факту ранения 15-летним юношей семиклассника. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.
Инцидент произошел накануне в одной из школ Ангарска. Школьник во время конфликта со знакомым достал нож и ударил им мальчика в грудь.
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В полиции рассказали, что с прошлого года подростка поставили на профилактический учет из-за употребления им спиртного.
Школьники
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