Происшествия 03 мая 2023, 18:39 Школьник ударил семиклассника ножом в одной из школ Иркутской области

Читать 360tv в

В Иркутской области правоохранители завели уголовное дело по факту ранения 15-летним юношей семиклассника. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.

Инцидент произошел накануне в одной из школ Ангарска. Школьник во время конфликта со знакомым достал нож и ударил им мальчика в грудь.

Реклама

В полиции рассказали, что с прошлого года подростка поставили на профилактический учет из-за употребления им спиртного.