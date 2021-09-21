Школьник трижды ударил ножом одноклассника в Москве

Девятиклассник из Москвы нанес несколько ножевых ранений своему однокласснику. Все произошло накануне в школе, которая находится на Кировоградской улице на юге столицы. Об этом рассказал ТАСС.

В правоохранительных органах пояснили, что всего у пострадавшего были зафиксированы три раны. Одна — в области пальца правой руки, другая — в области живота, третья рана отмечается на шее. Школьника доставили в Морозовскую детскую больницу. Что стало причиной — уточняется. В настоящий момент 15-летний подросток задержан. Следствие возбудило уголовное дело.