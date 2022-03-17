Школьник спас бабушку из пожара в Самарской области

Школьник из города Октябрьск Самарской области спас родную бабушку от пожара. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

Мальчик гостил у бабушки, когда начался пожар. Почувствовав запах гари и увидев дым, 11-летний школьник открыл окно и выбрался на улицу. После этого он побежал в соседний дом, где живут его родители, и позвал отца.

Мужчина тут же прибежал к загоревшемуся дому и помог выбраться через окно пожилой женщине. Вскоре подоспели пожарные, которые устранили возгорание. Причины возникновения пожара выясняются.