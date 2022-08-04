Школьник с подругой попал в ДТП на угнанной у отца машине

Школьник без спроса взял машину своего отца, чтобы покатать свою подругу, и попал в ДТП. Девочка пострадала. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Это произошло в Белореченске (Краснодарский край). Виновником ДТП стал 15-летний подросток, который угнал у отца внедорожник и предложил покататься своей 14-летней подруге. Подросток не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Девочка получила травмы и находится в больнице.