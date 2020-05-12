Школьник с COVID-19 сбежал из московской больницы

В Москве из больницы сбежал подросток, у которого выявили COVID-19. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что школьник состоит на учете в ПНД.

Мальчик ушел из инфекционного отделения больницы в Северном Тушино. Из лечебного учреждения он сбежал в ночь на 9 мая.

Восьмикласснику одной из столичных школ ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Он и раньше самовольно покидал больничные стены.

Ребенок наблюдается у специалиста в психоневрологическом диспансере. Живет с матерью.

Полиция осмотрела место жительства подростка. Начата проверка.

В Санкт-Петербурге из-закрытого коронавирусного больничного отделения сбежал 16-летний школьник. У него тоже был подтвержденный COVID-19. Молодой человек взял с собой телефон, но не отвечал на звонки и только пообещал в скором времени вернуться на лечение.