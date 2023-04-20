20 апреля 2023, 14:09
Школьник распылил перцовый баллончик во время занятий во Владивостоке
В одной из школ Владивостока произошел инцидент с распылением перцового баллончика. Об этом сообщил сайт newizv.ru, ссылаясь на мэрию города.
Согласно данным, восьмиклассник взял баллончик у одноклассницы и воспользовался им в помещении. После происшествия директор школы вызвала полицию. В данный момент проводится проверка.
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Случаи с использованием перцовых баллончиков в учебных заведениях не являются редкостью. В школах проводятся профилактические беседы о безопасном обращении с подобными предметами и последствиях их использования.
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