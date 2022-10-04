Школьник распылил перцовый баллончик в Ставрополе. Есть пострадавшие | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьник распылил перцовый баллончик в Ставрополе. Есть пострадавшие

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Школьник распылил первый баллончик в одном из лицеев Ставрополя. В результате восемь школьников пострадали. Об этом сообщили «Известия».

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Ситуация произошла утром 3 октября. В результате восемь школьников пострадали. Им понадобилась медицинская помощь. Четверым детям помогли врачи, после чего они отправились домой. На данный момент сотрудники органов выясняют причины и обстоятельства случившегося, передали «Новости Волгограда».

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