Школьник распылил перцовый баллончик в Ставрополе. Есть пострадавшие | 360°

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Школьник распылил перцовый баллончик в Ставрополе. Есть пострадавшие

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Школьник распылил первый баллончик в одном из лицеев Ставрополя. В результате восемь школьников пострадали. Об этом сообщили «Известия».

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Ситуация произошла утром 3 октября. В результате восемь школьников пострадали. Им понадобилась медицинская помощь. Четверым детям помогли врачи, после чего они отправились домой. На данный момент сотрудники органов выясняют причины и обстоятельства случившегося, передали «Новости Волгограда».

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