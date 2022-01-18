Школьник провалился под лед, но сумел спастись в Оренбурге

Школьник, переходя реку Урал в Оренбурге возле Красной площади, провалился под лед, но сумел спастись.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на слова старшего государственного инспектора Центра ГИМС Юрия Коханенко, в этом месте лед был толщиной не более пяти сантиметров и не выдержал веса подростка.

Угодив в полынью, подросток не растерялся и сумел самостоятельно выбраться на лед. Сейчас его жизни вне опасности.

По словам Коханенко, это характерный пример того, что не нужно делать на водоемах зимой.