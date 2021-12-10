Школьник пропал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пропал 10-летний мальчик. Он отсутствует дома с утра. Об этом рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь».

Установлено, что в 11 часов ребенок ушел из дома на Южном бульваре и не вернулся. Волонтеры попросили помочь в распространении информации и рассказали об ориентировках с описанием внешности и примет мальчика в соцсетях.

Отмечается, что у школьника худощавое телосложение, рост составляет 135 сантиметров, у него светлые волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку (с изображением инопланетянина), синие джины. На ногах мальчика были бежевые ботинки, пишет NewsNN.ru.