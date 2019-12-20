Школьник пропал в Челябинске после того, как сел в маршрутку

Полиция Челябинска разыскивает 12-летнего мальчика, который пропал 19 декабря. Известно, что он вышел из школы и отправился домой на маршрутке.

«В четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика. Оно зарегистрировано в отделе полиции „Северо-западный“ УМВД России по Челябинску. Ведется поиск ребенка», — рассказали РИА «Новости» в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

В полиции добавили, что школьник позвонил маме из маршрутки, но после этого больше на связь не выходил. Поисковый отряд «Легион Спас» сообщил, что мальчик 19 декабря в 18:30 (16:30 мск) в Челябинске сел в маршрутное такси № 39 и пропал. Перед этим он вышел из гимназии № 23. На подростке был темно-серый удлиненный пуховик, зелено-коричневая шапка, горнолыжные штаны, черные ботинки. С собой у мальчика был черный рюкзак. Рост подростка — 160 сантиметров.

Портал Znak.сom написал, что мальчик учится в школе практически на одни пятерки. За день до своего исчезновения у него произошел конфликт с родителями из-за учебы.

Правоохранительные органы просят всех, кто что-то видел или знает о пропавшем, связаться с ними.