Школьник пропал в Башкирии. Его ищут пятые сутки

Уже пятые сутки продолжаются поиски девятилетнего Рустама Ишкулова в Башкирии. В последний раз его видели в доме деда в селе Нижний Ташбукан.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии, это было 22 апреля. Мальчик был в гостях у деда вместе со своими родителями. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили, как Рустам ушел. Сначала родные искали школьника своими силами, но потом обратились в полицию.

Следственный комитет открыл уголовное дело. Поисками ребенка заняты почти 200 человек. Это полицейские, сотрудники СК, спасатели, волонтеры и местные жители. Они обыскивают территорию села, местность около него и реку. Поиски осложняют непростые погодные условия: поднимающийся уровень воды в реке, осадки. К тому же добровольцы рассказали сайту kp.ru, что в лесу живут дикие звери — медведи и волки.

Следователи выясняют все обстоятельства пропажи ребенка: какие отношения были в семье, как она жила, могло ли что-то повлиять на уход мальчики из дома. Родные и односельчане уже допрошены.

«Поиски продолжаются, новую информацию предоставить не можем, ведется работа», — заявили в ведомстве РИА «Новости».