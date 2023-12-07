Происшествия 07 декабря 2023, 01:44 Школьник пропал третий раз в Тюмени «Лиза Алерт»: 13-летнего мальчика ищут вторые сутки в Тюмени Pxhere

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Волонтеры занялись поисками 13-летнго подростка, который пропал в Центральном административном округе в Тюмени. Об этом официальная группа поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области сообщила во «ВКонтакте».

По данным поискового отряда, местонахождение мальчика неизвестно с 5 декабря. Его рост составляет 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые.

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В день исчезновения школьник был одет в серую куртку, темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, темно-синие штаны, черные ботинки и черную шапку.

Подросток не первый раз пропадает в Тюмени, сообщило Ura.ru. В мае он уходил из дома и не возвращался. Ребенка нашли спустя несколько дней. Также его искали и в ноябре.

Ранее в Октябрьском районе Екатеринбурга пропала по дорогу в школу 33-летняя женщина с двумя 13-летними детьми. Сейчас поисками семьи занимаются волонтеры и полицейские.