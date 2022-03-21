Школьник пострадал в результате ДТП в Адыгее

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло накануне на 29 километре автодороги Краснодар-Верхнебаканский. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.

По информации правоохранителей, 44-летний житель Краснодарского края, управляя КамАЗом, столкнулся с микроавтобусом. После столкновения водитель микроавтобуса врезался в остановившийся впереди грузовик.

Находившийся в микроавтобусе 10-летний мальчик получил травмы. Также пострадал 38-летний водитель микроавтобуса. Правоохранители устанавливают точные детали случившегося.