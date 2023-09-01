Происшествия 01 сентября 2023, 15:50 Школьник пострадал в ДТП с таксистом в Петербурге

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В Приморском районе Петербурга школьник из-за таксиста-нарушителя оказался на больничной койке вместо праздничной линейки. Об этом сообщил Petrograd.ru.

Авария произошла на перекрестке улиц Савушкина и Туристской. Таксист поворачивал налево, но не пропустил автомобиль и в итоге влетел в него. В результате аварии сидевший во второй машине ученик второго класса пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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У мальчика диагностировали передом берцовой кости, травмы колена и головы.

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