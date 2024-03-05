Происшествия 05 марта 2024, 11:56 Школьник пострадал при атаке 38 беспилотников по Крыму Ребенок пострадал во время атаки 38 беспилотников на Крым Ali Hashisho/XinHua/globallookpress

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Школьник получил перелом в результате атаки 38 беспилотников ВСУ на Крым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Вооруженные силы Украины атаковали полуостров в ночь на 3 марта. Они выпустили по региону 38 беспилотников. Атаке подверглась, в том числе, Феодосия. Там в результате взрыва дрона повредило окна одной из машин, припаркованной во дворе. У автомобиля сработала сигнализация, из-за чего хозяйка выскочила на улицу.

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За ней выбежал ее 10-летний сын. В этот момент раздался взрыв. Осколок попал в палец школьнику. Ребенка отвезли из больницы Феодосии в Симферополь. Там медики диагностировали перелом фаланги пальца на правой руке.

Пострадавшему наложили гипс и отпустили домой. Мальчик уже идет на поправку.

Администрация Феодосии обещала приехать на место ЧП и оценить нанесенный дому ущерб, в котором выбило окна и повредило крышу.

По данным Минобороны, атаку ВСУ по Крыму 3 марта предотвратили. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожали все дроны украинских боевиков.