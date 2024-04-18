18 апреля 2024, 17:18
Школьник попал в реанимацию после ДТП в Ленинградской области
ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик, произошло накануне в Киришах в Ленобласти. Об этом написала Neva.Today.
Сообщается, что 64-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь от улицы Нефтехимиков в направлении проспекта Победы, сбил ребенка на переходе. Мальчик выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.
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Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скорости движения.
Ленинградская область
ДТП
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