Школьник попал в больницу после нападения сверстников в Челябинской области

Трое учеников четвертого класса в Челябинской области напали на своего ровесника из-за того, что тот отказался угощать их чипсами. В результате пострадавший попал в больницу. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, это происшествие случилось на улице. Трое детей подошли к мальчику и потребовали отдать им чипсы. В результате один из них ударил школьника, из-за чего тот упал и ударился головой.

«Ребенок в больнице с переломом стенки орбиты глаза и сотрясением головного мозга», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили происшествие и заявили, что идет проверка.