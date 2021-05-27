27 мая 2021, 14:15
Школьник попал под поезд и остался без ноги в Нижнем Новгороде
Подросток попал под электричку в Нижнем Новгороде. В результате он лишился части ноги. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным следственного комитета, школьник попытался запрыгнуть на подножку поезда. В результате ему отрезало часть стопы. Началась проверка произошедшего.
Ранее водитель иномарки Daewoo Nexia сбил девятиклассницу на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге 26 мая. Девочка внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода.