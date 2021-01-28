28 января 2021, 21:07
Школьник попал под машину в Ивановской области
Подросток попал под машину, когда переходил дорогу не по пешеходной зоне в городе Кинешма в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Мальчик попал в Кинешемскую ЦРБ с различными травмами: повреждение связочного аппарата коленного сустава, ушиб грудной клетки, подкожная гематома плеча и ссадины. На него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Уточняется, что водитель, который сбил его, был трезв.