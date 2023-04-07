Происшествия 07 апреля 2023, 13:03 Школьник попал под колеса троллейбуса в Петербурге

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Троллейбус сбил 14-летнего школьника на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».

По неустановленным причинам, водитель общественного транспорта наехал на подростка, который передвигался по проезжей части на самокате.

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Отмечается, что с различными травмами пострадавшего мальчика доставили в больницу, его состояние здоровья оценивается как среднетяжелое.