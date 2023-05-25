25 мая 2023, 17:40
Школьник попал под колеса легковушки в Самаре
Одиннадцатилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на Волжском проспекте в Самаре. Об этом сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля не заметил школьника, который пересекал дорогу на самокате в неположенном месте, и сбил его.
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Отмечается, что никакой информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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