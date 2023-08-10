10 августа 2023, 16:18
Школьник попал под колеса иномарки в Новосибирске
Авария с участием 11-летнего мальчика и иномарки произошла накануне в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского управления Госавтоинспекции.
Как рассказали в ведомстве, водитель автомобиля Kia Rio, двигавшийся в сторону Пермской улицы, не заметил ребенка, который внезапно выскочил на проезжую часть. Мальчика с травмами увезли в больницу.
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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