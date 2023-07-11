Происшествия 11 июля 2023, 15:50 Школьник попал под колеса иномарки в Краснодарском крае

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Легковой автомобиль сбил тринадцатилетнего школьника на трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Сочи.

По предварительным данным, авария произошла недалеко от границы с Абхазией. Водитель за рулем иномарки не заметил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.

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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу.