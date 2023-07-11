11 июля 2023, 15:50
Школьник попал под колеса иномарки в Краснодарском крае
Легковой автомобиль сбил тринадцатилетнего школьника на трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Сочи.
По предварительным данным, авария произошла недалеко от границы с Абхазией. Водитель за рулем иномарки не заметил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.
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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу.
ДТП
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