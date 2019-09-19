Школьник попал под колеса иномарки в Калининградской области
Иномарка сбила девятилетнего мальчика в городе Правдинск (Калининградская область). Врачи госпитализировали пострадавшего. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord со ссылкой на пресс-службу МВД.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии на улице Электрическая, где сбили девятилетнего мальчика. По предварительным данным, школьник попал под колеса автомобиля Hyundai. Иномаркой управляла 37-летняя женщина, сообщил сайт «Дни.ру».
В результате аварии ребенок получил травмы средней тяжести.