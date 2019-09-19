Школьник попал под колеса иномарки в Калининградской области

Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии на улице Электрическая, где сбили девятилетнего мальчика. По предварительным данным, школьник попал под колеса автомобиля Hyundai. Иномаркой управляла 37-летняя женщина, сообщил сайт «Дни.ру».

В результате аварии ребенок получил травмы средней тяжести.