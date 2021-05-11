Школьник попал под колеса иномарки в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске случилось ДТП, в результате которого 10-летний школьник получил травмы. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, авария произошла в минувшую пятницу на улице 1-й Московской. Водитель иномарки Infinity FX 35 сбил школьника на проезжей части. Отмечается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

Автомобилист не оказал ребенку никакой помощи и покинул место происшествия. Полиция установила его личность. Мужчине грозит лишение прав и 30-тысячный штраф.