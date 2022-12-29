Происшествия 29 декабря 2022, 15:49 Школьник попал под колеса авто в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле 12-летний школьник попал под колеса автомобиля Daewoo Nexia. ДТП произошло накануне на Ленинградском проспекте, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды городского ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что мальчик решил перебежать дорогу на красный свет, но не успел. С переломом правой стопы его увезли в медучреждение.

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По словам водителя, ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно, и он не успел затормозить.

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