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    14 апреля 2021, 19:02

    Школьник получил рваную рану ноги, ударившись о металлическую полку в классе

    Редакция сайта 360°

    Под Оренбургом в селе Новомусино Шарлыкского района 11-летний мальчик в школе опасно травмировал ногу.

    По словам ребенка, он по неосторожности ударился о металлическую полку для мела на школьной доске. Об этом информирует 56orb.ru.

    Школьника увезли в больницу. Там ему поставили диагноз: рваная рана в области правого тазобедренного сустава. Сейчас пострадавший пятиклассник уже находится дома.

    По факту произошедшего полицейские проводят проверку.