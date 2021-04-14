Школьник получил рваную рану ноги, ударившись о металлическую полку в классе

Под Оренбургом в селе Новомусино Шарлыкского района 11-летний мальчик в школе опасно травмировал ногу.

По словам ребенка, он по неосторожности ударился о металлическую полку для мела на школьной доске. Об этом информирует 56orb.ru.

Школьника увезли в больницу. Там ему поставили диагноз: рваная рана в области правого тазобедренного сустава. Сейчас пострадавший пятиклассник уже находится дома.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.