20 мая 2020, 11:29
Школьник получил разрыв легкого после падения с тарзанки в Петербурге
На проспекте Обуховской Обороны в парковой зоне Санкт-Петербурга 13-летний школьник упал с тарзанки и получил травмы. В том числе разрыв легкого. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Подростка добавили в больницу с многочисленными травмами головы и разрывом легкого. Его поместили в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, ученик седьмого класса качался на тарзанке, не удержался и упал. Полиция проводит проверку.