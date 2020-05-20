Школьник получил разрыв легкого после падения с тарзанки в Петербурге

Подростка добавили в больницу с многочисленными травмами головы и разрывом легкого. Его поместили в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, ученик седьмого класса качался на тарзанке, не удержался и упал. Полиция проводит проверку.