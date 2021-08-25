25 августа 2021, 20:10
Школьник получил перелом позвоночника после удара покрышкой от КамАЗа под Новосибирском
Школьник случайно сломал позвоночник своему другу покрышкой от КамАЗа на пляже под Новосибирском. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным телеканала «Царьград», ребята проводили время на пляже и играли с покрышкой. Один из них решил толкнуть ее, чтоб она покатилась. А шина отпружинила и ударила по спине другого мальчика.
Пострадавший пришел домой самостоятельно. Но родители отвели его к врачу, где зафиксировали перелом позвоночника. Уточняется, что у школьника уже был перелом в том же месте.
Найти виновного будет сложно, так как неизвестно, кому принадлежит пляж, и кто оставил там покрышку.