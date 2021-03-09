Школьник погиб во время катания на санках в Кузбассе

В Кемерово в минувшее воскресенье погиб подросток, катаясь на санках с горки. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данным издания, 14-летний школьник угодил в глубокий сугроб. Товарищам не удалось вытащить его и они обратились за помощью к спасателям. Когда сотрудники МЧС прибыли, мальчик уже не дышал. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.